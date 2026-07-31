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Maisons avec jardin à vendre en Égine, Grèce

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2 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Égine, Grèce
Maison 3 chambres
Égine, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 168 m²
Maison individuelle de 168 m2 à vendre dans la Livadi d'Aegina. Excellente maison individuel…
$799,211
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Maison 4 chambres dans Égine, Grèce
Maison 4 chambres
Égine, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
A vendre deux maisons individuelles d'une superficie totale de 160 m2 (80 m2 + 80 m2) sur un…
$285,432
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