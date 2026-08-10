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Propriétées résidentielles à vendre en Awutu Senya East Municipal District, Ghana

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1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Adwinhuhia, Ghana
Maison 3 chambres
Adwinhuhia, Ghana
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 600 m²
Maison de 3 chambres partiellement achevée* 2 salles de bains* 2 toilettes* Salle de séjour …
$43,000
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Caractéristiques des propriétés en Awutu Senya East Municipal District, Ghana

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