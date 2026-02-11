Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Allemagne
  3. Région urbaine d'Aix-la-Chapelle
  4. Résidentiel
  5. Chalet

Chalets à vendre en Région urbaine d'Aix-la-Chapelle, Allemagne

1 propriété total trouvé
Chalet 10 chambres dans Wurselen, Allemagne
Chalet 10 chambres
Wurselen, Allemagne
Nombre de pièces 10
Nombre d'étages 2
Full description: The cottage house is located near the city of Würselen, 10 km from the city center
$1,74M
Agence
Аталанта
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
