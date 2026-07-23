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Immobilier commercial en Spalt, Allemagne

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Hot deal. Hotel and land for sale dans Grossweingarten, Allemagne
Ruban Offre spéciale
Hot deal. Hotel and land for sale
Grossweingarten, Allemagne
Surface 2 100 m²
Nombre d'étages 4
Désignation des biensCet hôtel traditionnel avec son restaurant attaché occupe un emplacemen…
$1,37M
T.V.A.
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