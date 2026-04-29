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Penthouses à vendre en Saxe, Allemagne

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Penthouse 1 chambre dans Zwickau, Allemagne
Penthouse 1 chambre
Zwickau, Allemagne
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 24 m²
Sol 4/4
This is a penthouse apartment. The building is architecturally stunning, incredibly beautifu…
$44,524
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