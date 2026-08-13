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Villas à vendre en Suisse-Saxonne-Monts-Métallifères-de-l'Est, Allemagne

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1 propriété total trouvé
Villa 8 chambres dans Oberbarenburg, Allemagne
UP UP
Villa 8 chambres
Oberbarenburg, Allemagne
Nombre de pièces 16
Chambres 8
Nombre de salles de bains 8
Surface 300 m²
Nombre d'étages 3
Bienvenue dans une élégante maison de famille ou de vacances au cœur des montagnes de Pâques…
$512,079
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Caractéristiques des propriétés en Suisse-Saxonne-Monts-Métallifères-de-l'Est, Allemagne

avec Garage
avec Jardin
avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
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