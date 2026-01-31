Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Allemagne
  3. Sachsenheim
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Sachsenheim, Allemagne

1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans L 1141, Allemagne
Maison 3 chambres
L 1141, Allemagne
Nombre de pièces 8
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 240 m²
Nombre d'étages 3
1-2 maison familiale avec jardin et équipement séparé hangars et places de stationnement; Ré…
$777,142
