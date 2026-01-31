Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Allemagne
  3. Arrondissement de la Saale
  4. Commercial

Immobilier commercial en Arrondissement de la Saale, Allemagne

2 propriétés total trouvé
91,000 m² Industrial Site near Leipzig – For Sale with Leaseback Option dans Wettin Lobejun, Allemagne
91,000 m² Industrial Site near Leipzig – For Sale with Leaseback Option
Wettin Lobejun, Allemagne
Surface 91 000 m²
Cette propriété industrielle et logistique offre une taille totale de site d'environ. 100 00…
$12,02M
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
English, Deutsch, Română
Hôtel 26 m² dans Mersebourg, Allemagne
Hôtel 26 m²
Mersebourg, Allemagne
Surface 26 m²
Chambres d'hôtel dans un château de l'État fédéral de Saxe-Anhalt, la ville de Shkopau. Le c…
$152,478
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller