Maisons à vendre en Ortenberg, Allemagne

1 propriété total trouvé
Maison 5 chambres dans Selters, Allemagne
Maison 5 chambres
Selters, Allemagne
Nombre de pièces 16
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 324 m²
Nombre d'étages 3
ISS GLOBAL Immobilien & BAUTRGERINVESTISSEMENT EN ALLEMAGNED'AUTRES FAMILLES EN LAGE CENTRAL…
$1,36M
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ISB Global Immobilien
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
