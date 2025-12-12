Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Allemagne
  3. Neckar Odenwald Kreis
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Neckar Odenwald Kreis, Allemagne

1 propriété total trouvé
Appartement 3 chambres dans 13, Allemagne
Appartement 3 chambres
13, Allemagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 72 m²
Sol 8
Appartement lumineux dans le centre de Marly - prêt à emménager! A vendre est un bien entret…
$113,130
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Neckar Odenwald Kreis, Allemagne

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller