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Appartements avec garage à vendre en Landshut, Allemagne

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Appartement 2 chambres dans Landshut, Allemagne
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Appartement 2 chambres
Landshut, Allemagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 118 m²
Sol 8/8
Https:/vm.tok.com/ZGdxrhqg2/https:/www.kleinzeigen.de/s-anzeige/groszuegige-3-zimmer-maireet…
$574,408
T.V.A.
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