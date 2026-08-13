Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Allemagne
  3. Landkreis Bad Tolz Wolfratshausen
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Jardin

Appartements avec jardin à vendre en Landkreis Bad Tolz Wolfratshausen, Allemagne

;
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Kochel am See, Allemagne
Appartement 1 chambre
Kochel am See, Allemagne
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Sol 1/3
A vendre un confortable Euro-deux avec des réparations modernes Euro. L'aménagement comprend…
$509,560
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
Русский
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Landkreis Bad Tolz Wolfratshausen, Allemagne

avec Terrasse
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller