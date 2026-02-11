Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Immeuble d'appartements à vendre en Kreis Recklinghausen, Allemagne

3
Maison des revenus 3 578 m² dans Datteln, Allemagne
Maison des revenus 3 578 m²
Datteln, Allemagne
Surface 3 578 m²
Nombre d'étages 4
Facilité hautement rentable avec de bonnes perspectives à court terme!1) immeuble avec 10 ap…
$2,32M
Maison des revenus 1 623 m² dans Recklinghausen, Allemagne
Maison des revenus 1 623 m²
Recklinghausen, Allemagne
Surface 1 623 m²
Nombre d'étages 5
Maison de revenus en Allemagne, à RecklinghausenA vendre maison de revenus, dans le centre d…
$2,34M
Maison des revenus 587 m² dans Sickingmuhle, Allemagne
Maison des revenus 587 m²
Sickingmuhle, Allemagne
Surface 587 m²
Nombre d'étages 3
Immeuble en Allemagne en 45772 MarsImmeuble à Marl est à vendre.Surface de la maison 587 m2L…
$902,918
