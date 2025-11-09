Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Allemagne
  3. Kreis Kleve
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Kreis Kleve, Allemagne

2 propriétés total trouvé
Maison 7 chambres dans Emmerich on the Rhine, Allemagne
Maison 7 chambres
Emmerich on the Rhine, Allemagne
Nombre de pièces 7
Nombre de salles de bains 3
Surface 299 m²
Nombre d'étages 3
Full description: house built in 1972 house area 299 m2 living area 220 m2 land plot 7…
$546,047
Laisser une demande
Maison 7 chambres dans Emmerich on the Rhine, Allemagne
Maison 7 chambres
Emmerich on the Rhine, Allemagne
Nombre de pièces 7
Nombre de salles de bains 3
Surface 299 m²
Nombre d'étages 3
Maison à vendre construite en 1972 en 46446 Emmerich.Surface de la maison: 299 m2Surface hab…
$506,198
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Kreis Kleve, Allemagne

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller