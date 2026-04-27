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Hôtels à vendre en Brême, Allemagne

propriété commerciale
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1 propriété total trouvé
3*** Modern Hotel for Sale in Bremen dans Brême, Allemagne
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3*** Modern Hotel for Sale in Bremen
Brême, Allemagne
L'hôtel, avec d'excellentes liaisons de transport, a un total de 80 chambres.L'hôtel dispose…
$7,96M
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