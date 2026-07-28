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Mountain View Duplex à vendre en Allemagne

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Rhénanie-du-Nord-Westphalie
3
1 propriété total trouvé
Duplex 6 chambres dans Ellweiler, Allemagne
UP UP
Duplex 6 chambres
Ellweiler, Allemagne
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Nombre d'étages 2
Maison séparée pour deux familles avec piscine, sauna, cuisine d'été et atelier - sans commi…
$1,02M
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Vendeur particulier
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Caractéristiques des propriétés en Allemagne

avec Garage
avec Terrasse
Bon marché
Luxe
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