  1. Realting.com
  2. Allemagne
  3. Bautzen Budysin
  4. Commercial

Immobilier commercial en Bautzen Budysin, Allemagne

1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 5 000 m² dans NeukirchLausitz, Allemagne
Propriété commerciale 5 000 m²
NeukirchLausitz, Allemagne
Surface 5 000 m²
Bâtiment commercial à vendre, situé au coeur de la commune de Neukirch (Upper Luzica) - à 60…
$1,42M
Agence
ESTATE-SERVICE24
Langues
English, Русский, Deutsch
