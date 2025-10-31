Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Allemagne
  3. Augsburg (arrondissement)
  4. Commercial

Immobilier commercial en Augsburg (arrondissement), Allemagne

1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 7 640 m² dans Augsburg (arrondissement), Allemagne
Propriété commerciale 7 640 m²
Augsburg (arrondissement), Allemagne
Surface 7 640 m²
$20,87M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller