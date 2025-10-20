Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Tianeti Municipality
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Tianeti Municipality, Géorgie

1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans , Géorgie
TOP TOP
Maison 3 chambres
, Géorgie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 7 798 m²
Nombre d'étages 1
Mountain Retreat with almost 8,000 m² of Land – Near Tianeti (1h40 from Tbilisi) Price: $…
$199,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
English
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Tianeti Municipality, Géorgie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller