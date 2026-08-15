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Loyer mensuel de villas en Municipalité de Telavi, Géorgie

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1 propriété total trouvé
Villa 2 chambres dans Kisiskhevi, Géorgie
Villa 2 chambres
Kisiskhevi, Géorgie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 208 m²
Nombre d'étages 2
Une villa haut de gamme de deux étages est disponible à la location, en particulier pour ceu…
$3,500
par mois
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