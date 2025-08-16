Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Municipalité de Sighnaghi
  4. Commercial
  5. Fabrication

Bâtiments de fabrication en Municipalité de Sighnaghi, Géorgie

Fabrication Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
For Sale – Operating Wine Cellar near Sighnaghi, on the Tsnori–Sighnaghi dans Sighnaghi, Géorgie
For Sale – Operating Wine Cellar near Sighnaghi, on the Tsnori–Sighnaghi
Sighnaghi, Géorgie
À Vendre – Cave à vin opérationnelle près de Sighnaghi, sur le col Tsnori-Sighnaghi Situé da…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller