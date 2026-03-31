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Bâtiments de fabrication en Municipalité de Kvareli, Géorgie

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🍇 Operating Winery for Sale in Kakheti – Ideal Business Investment! dans Municipalité de Kvareli, Géorgie
🍇 Operating Winery for Sale in Kakheti – Ideal Business Investment!
Municipalité de Kvareli, Géorgie
Surface 20 000 m²
🍇 Exploitation Winery à vendre à Kakheti – Ideal Business Investment!A vendre: une cave enti…
$1,20M
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🏭 For Sale – Modern Winery in Gremi, Kakheti dans 1 st, Géorgie
🏭 For Sale – Modern Winery in Gremi, Kakheti
1 st, Géorgie
🏭 À vendre – Vignoble moderne à Gremi, Kakheti📍 Situation: Village de Gremi, à côté du monas…
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