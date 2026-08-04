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Maisons de ville à vendre en Municipalité d'Ozourguéti, Géorgie

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Maison de ville dans Shekvetili, Géorgie
Maison de ville
Shekvetili, Géorgie
Surface 455 m²
A vendre une grande maison de ville sur la première ligne de la mer à Shekvetili 🏖️🏠📍 Lieu: …
$370,000
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Agence
FA real estate
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Municipalité d'Ozourguéti, Géorgie

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