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Bâtiments de fabrication en Municipalité d'Ozourguéti, Géorgie

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Fabrication 2 300 m² dans Ozourguéti, Géorgie
Fabrication 2 300 m²
Ozourguéti, Géorgie
Surface 2 300 m²
Nombre d'étages 2
🚀Complexe de production fini à vendre à Ozurgeti📍 Lieu: Mairie, Ozurgeti🚛 Au port commercial…
$1,60M
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Agence
FA real estate
Langues
Русский
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