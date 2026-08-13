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Propriétées résidentielles à vendre en Municipalité de Lentekhi, Géorgie

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1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Kutaisi — Tsqaltubo — Tsageri — Lentekhi — Lasdili, Géorgie
Maison 4 chambres
Kutaisi — Tsqaltubo — Tsageri — Lentekhi — Lasdili, Géorgie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 310 m²
Sol 3/3
(En milliers de dollars des États-Unis)Villa, située au pied de Stara Planina, entre verdure…
$199,803
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Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Lentekhi, Géorgie

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