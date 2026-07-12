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Maisons avec terrasse à vendre en Lanchkhuti Municipality, Géorgie

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1 propriété total trouvé
Maison 5 chambres dans Grigoleti, Géorgie
Maison 5 chambres
Grigoleti, Géorgie
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 550 m²
Nombre d'étages 4
📍 Première ligne de mer • Accès privé à une plage de sable • Possibilité d'obtenir un permis…
$550,000
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Caractéristiques des propriétés en Lanchkhuti Municipality, Géorgie

avec Vue sur la mer
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