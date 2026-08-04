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Hôtels à vendre en Kobuleti, Géorgie

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propriété commerciale
3
3 propriétés total trouvé
Hôtel 47 m² dans Kobuleti, Géorgie
Hôtel 47 m²
Kobuleti, Géorgie
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Sol 1/32
$140,220
T.V.A.
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Hôtel 83 m² dans Kobuleti, Géorgie
Hôtel 83 m²
Kobuleti, Géorgie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 83 m²
Sol 1/32
$239,569
T.V.A.
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Hôtel 83 m² dans Kobuleti, Géorgie
Hôtel 83 m²
Kobuleti, Géorgie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 83 m²
Sol 1/32
$271,524
T.V.A.
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