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Appartements près du club de golf à vendre en Kobuleti, Géorgie

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Appartement 1 chambre dans Kobuleti, Géorgie
Appartement 1 chambre
Kobuleti, Géorgie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 36 m²
Sol 8/28
Wellness Resort Swiss Clinic 5* KOBULEI20% d'acompte = 12 200 USDStudio 35 m2 - 61 000 $ USD…
$24,797
T.V.A.
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