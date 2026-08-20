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Maisons de ville à vendre en Kobuleti Municipality, Géorgie

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2 propriétés total trouvé
Maison de ville 2 chambres dans Chakvi, Géorgie
Maison de ville 2 chambres
Chakvi, Géorgie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 156 m²
Description de l'objet: Cette maison de ville moderne offre une combinaison attrayante d'int…
$246 326
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Agence
Nils Ott Real Estates
Langues
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Maison de ville 5 chambres dans Kobuleti, Géorgie
Maison de ville 5 chambres
Kobuleti, Géorgie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 238 m²
Nombre d'étages 2
Royal Residence Botanico est une propriété d'investissement d'élite dans la station balnéair…
$205 000
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Caractéristiques des propriétés en Kobuleti Municipality, Géorgie

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