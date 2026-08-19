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Location courte durée appartements en Kobuleti Municipality, Géorgie

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Appartement 1 chambre dans Chakvi, Géorgie
Appartement 1 chambre
Chakvi, Géorgie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Sol 2/3
Appartement confortable à Dreamland Oasis, Chakvi, l'un des meilleurs complexes de villégiat…
$120
par nuit
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