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Loyer mensuel de studios en Kobuleti Municipality, Géorgie

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1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Tsikhisdziri, Géorgie
Studio 1 chambre
Tsikhisdziri, Géorgie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 36 m²
Sol 5/12
Un nouveau studio à louer dans le complexe de Bamboo Beach.Accord pour 6-12 mois, paiement i…
$600
par mois
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