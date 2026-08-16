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Hôtels à vendre en Kobuleti Municipality, Géorgie

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propriété commerciale
6
3
2 propriétés total trouvé
Hôtel 55 m² dans Chakvi, Géorgie
Hôtel 55 m²
Chakvi, Géorgie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Description de l'objet: Cet appartement 2 pièces de haute qualité avec une chambre séparée e…
$149,975
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Agence
Nils Ott Real Estates
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Hôtel dans Kvirike, Géorgie
Hôtel
Kvirike, Géorgie
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Agence
Аталанта
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