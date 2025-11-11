Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons de ville avec jardin à vendre en Kakhétie, Géorgie

1 propriété total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Kisiskhevi, Géorgie
Maison de ville 3 chambres
Kisiskhevi, Géorgie
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 286 m²
Nombre d'étages 3
A premium-class gated residential complex that combines comfort, sustainability, and a profi…
$330,000
Caractéristiques des propriétés en Kakhétie, Géorgie

