Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Municipalité de Gourdjaani
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Municipalité de Gourdjaani, Géorgie

2 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Vazha Pshavela St, Géorgie
Appartement 1 chambre
Vazha Pshavela St, Géorgie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 34 m²
Sol 14/27
🏙 Appartement - studio de classe affaires dans le centre historique de BatumiSilence de la v…
$37,400
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Vazha Pshavela St, Géorgie
Appartement 1 chambre
Vazha Pshavela St, Géorgie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
Sol 20/27
🏙 Appartement de classe affaires dans le centre historique de BatumiSilence de la vieille vi…
$59,976
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Gourdjaani, Géorgie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller