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Location courte durée chalets en Gourie, Géorgie

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1 propriété total trouvé
Chalet 3 chambres dans Shekvetili, Géorgie
UP UP
Chalet 3 chambres
Shekvetili, Géorgie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Nombre d'étages 2
Nous vous proposons à la location un spacieux gîte de deux étages dans la zone la plus pitto…
$250
par nuit
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Vendeur particulier
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