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Propriétées résidentielles à vendre en Gori, Géorgie

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1 propriété total trouvé
Maison 6 chambres dans Evdoshvili St, Géorgie
UP UP
Maison 6 chambres
Evdoshvili St, Géorgie
Nombre de pièces 15
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 448 m²
Nombre d'étages 2
Propriété historique à vendre à Central Gori, Géorgie. Investissement élevé et potentiel com…
$257,808
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