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Appartements avec terrasse à vendre en Chakvi, Géorgie

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Appartement 1 chambre dans Chakvi, Géorgie
Appartement 1 chambre
Chakvi, Géorgie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 66 m²
Sol 9/25
Appartement 1+1 d'une superficie de 65.5 m2 au 9ème étage dans un complexe avec infrastructu…
$134,147
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