Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Batoumi
  4. Location longue durée
  5. Appartement
  6. Vue sur la mer

Loyer mensuel d'un bien un appartement avec vue sur la mer en Batoumi, Géorgie

;
studios
28
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Batoumi, Géorgie
UP UP
Appartement 1 chambre
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Sol 18/18
Appartement 2 pièces entièrement meublé avec une belle vue sur le parc Kaczyński et la mer. …
$500
par mois
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
English, Polski
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller