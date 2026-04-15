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Loyer mensuel de villas en Adjarie, Géorgie

1 propriété total trouvé
Long-Term Villa Rental in Batumi dans Shua Makhinjauri, Géorgie
Long-Term Villa Rental in Batumi
Shua Makhinjauri, Géorgie
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Nombre d'étages 3
▪️ Une superbe villa est disponible pour la location à long terme, situé sur un domaine de 5…
$2,000
par mois
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