  1. Realting.com
  2. Gambie
  3. Division de West Coast
  4. Location longue durée
  5. Villa
  6. Vue sur la mer

Loyer mensuel de villas vue sur la mer en Division de West Coast, Gambie

1 propriété total trouvé
villa de 5 chambres dans Tujereng, Gambie
villa de 5 chambres
Tujereng, Gambie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 1 600 m²
Sol 2/2
Bienvenue à Villa Sirah, une résidence extraordinaire qui redéfinit la vie de luxe le long d…
$4,364
par mois
