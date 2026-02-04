Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Gambie
  3. Serrekunda
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Propriété près du lac

Bord du lac Maisons à vendre en Serrekunda, Gambie

1 propriété total trouvé
Maison 6 chambres dans Serrekunda, Gambie
Maison 6 chambres
Serrekunda, Gambie
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 73 m²
Sol 2/2
ABC Real Estate vous offre cette propriété pour ceux qui cherchent à acheter à proximité de …
$136,344
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Caractéristiques des propriétés en Serrekunda, Gambie

