Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Gambie
  3. Kombo NorthSaint Mary
  4. Location longue durée
  5. Maison

Loyer mensuel de Maisons en Kombo NorthSaint Mary, Gambie

2 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Sukuta, Gambie
Maison 4 chambres
Sukuta, Gambie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 152 m²
Sol 2/2
Sables de Kololi L'appartement est plus qu'une location, c'est un style de vie. Niché dans l…
$345
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Luxury Beachfront 3 Bedroom Villa with Pool | Long Term rental | Brufut Heights dans Sukuta, Gambie
Luxury Beachfront 3 Bedroom Villa with Pool | Long Term rental | Brufut Heights
Sukuta, Gambie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Nombre d'étages 2
Luxury 3 Bedroom Villa with Pool in Brufut Heights, First Line with Seaview Long-term ren…
$4,545
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller