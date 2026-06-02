Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Gambie
  3. Brikama
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville

Maisons de ville à vendre en Brikama, Gambie

;
Maison de ville Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Maison de ville dans Sukuta, Gambie
Maison de ville
Sukuta, Gambie
Vivez le meilleur de Bijilo dans cette magnifique maison en rangée de 2 étages, parfaitement…
$40,710
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Brikama, Gambie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller