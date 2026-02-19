Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. France
  3. Villeneuve-Loubet
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Villeneuve-Loubet, France

2 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Villeneuve-Loubet, France
Maison 4 chambres
Villeneuve-Loubet, France
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 800 m²
Nombre d'étages 2
Antibes. Dans un complexe résidentiel surveillé avec sécurité 24h/24, nous vous proposons à …
$1,30M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ИП Риелтор без границ kz
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Italiano
Villa 4 chambres dans Villeneuve-Loubet, France
Villa 4 chambres
Villeneuve-Loubet, France
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 1 431 m²
Nombre d'étages 2
$1,27M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller