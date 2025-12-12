Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. France
  3. Somme
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Somme, France

1 propriété total trouvé
Château 10 chambres dans Allee du Franc Marche, France
Château 10 chambres
Allee du Franc Marche, France
Nombre de pièces 20
Chambres 10
Nombre de salles de bains 10
Surface 1 700 m²
Domaine historique unique "Petit Versailles", Département Somme, FranceUn véritable chef-d'œ…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Somme, France

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller