  2. France
  3. Savoie
  4. Location courte durée
  5. Maison

Location courte durée Maisons en Savoie, France

chalets
51
54 propriétés total trouvé
Chalet 8 chambres dans Courchevel, France
Chalet 8 chambres
Courchevel, France
Chambres 8
Nombre de salles de bains 9
Chic, contemporary and discreetly elegant, Chalet  is a property that has everything you nee…
$11,652
par nuit
Laisser une demande
Maison 8 chambres dans Courchevel, France
Maison 8 chambres
Courchevel, France
Nombre de pièces 15
Chambres 8
Nombre de salles de bains 8
Surface 2 212 m²
Ideally located in the picturesque village of Bellecote,Chalet Artis a truly unique property…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Chalet 6 chambres dans Courchevel, France
Chalet 6 chambres
Courchevel, France
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
A chalet for 14 people with a Scandinavian feel The chalet has a very bright and refined …
$7,772
par nuit
Laisser une demande
Chalet 5 chambres dans Courchevel, France
Chalet 5 chambres
Courchevel, France
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Located at the end of the allée des cerisiers, 3 new, unique chalets with top-of-the-range f…
$2,494
par nuit
Laisser une demande
Chalet 6 chambres dans Les Allues, France
Chalet 6 chambres
Les Allues, France
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Chalet , located in the hamlet of Méribel Village, is a luxury chalet with a relaxation area…
$2,158
par nuit
Laisser une demande
Chalet 5 chambres dans Courchevel, France
Chalet 5 chambres
Courchevel, France
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Located at the end of the allée des cerisiers, 3 unique new chalets with top-of-the-range fa…
$2,331
par nuit
Laisser une demande
Chalet 6 chambres dans Les Allues, France
Chalet 6 chambres
Les Allues, France
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Chalet with services and swimming pool in Méribel Mussillon.  Chalet  is a prestigious ch…
$3,920
par nuit
Laisser une demande
Chalet 5 chambres dans Courchevel, France
Chalet 5 chambres
Courchevel, France
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Located at the end of the allée des cerisiers, 3 new, unique chalets with top-of-the-range f…
$2,331
par nuit
Laisser une demande
Chalet 7 chambres dans Courchevel, France
Chalet 7 chambres
Courchevel, France
Chambres 7
Nombre de salles de bains 7
Chalet  is ideally located in Courchevel 1850. On the heights of Jardin Alpin, it offers qui…
$3,152
par nuit
Laisser une demande
Chalet 6 chambres dans Courchevel, France
Chalet 6 chambres
Courchevel, France
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
This luxurious chalet has been designed and built to blend harmoniously into the landscape. …
$10,880
par nuit
Laisser une demande
Chalet 7 chambres dans Courchevel, France
Chalet 7 chambres
Courchevel, France
Chambres 7
Nombre de salles de bains 7
Located at the foot of the slopes of Courchevel Moriond, in the Belvedere district, the supe…
$3,152
par nuit
Laisser une demande
Chalet 6 chambres dans Courchevel, France
Chalet 6 chambres
Courchevel, France
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Chalet is part of the luxurious La Stelvio hamlet, a complex of four newly-built chalets in …
$2,721
par nuit
Laisser une demande
Chalet 5 chambres dans Courchevel, France
Chalet 5 chambres
Courchevel, France
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Chalet  is located in the Plantret area, only 50 meters from the nearest ski slope (Epicea).…
$1,952
par nuit
Laisser une demande
Chalet 7 chambres dans Les Allues, France
Chalet 7 chambres
Les Allues, France
Chambres 7
Nombre de salles de bains 7
Beautifully renovated chalet, with an unobstructed view of the mountain. A large terrace and…
$2,309
par nuit
Laisser une demande
Chalet 7 chambres dans Courchevel, France
Chalet 7 chambres
Courchevel, France
Chambres 7
Nombre de salles de bains 7
An exceptional property nestled in the heart of Courchevel 1850, the chalet Les Bruxellois b…
$23,210
par nuit
Laisser une demande
Chalet 6 chambres dans Courchevel, France
Chalet 6 chambres
Courchevel, France
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Set in the heart of Les Chenus district of Courchevel 1850, Les Bastidons is one of the thre…
$15,481
par nuit
Laisser une demande
Chalet 5 chambres dans Courchevel, France
Chalet 5 chambres
Courchevel, France
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Located in the Chalet du Forum residence in Courchevel 1850, Sweet Escape is a 188 sqm apart…
$1,865
par nuit
Laisser une demande
Chalet 6 chambres dans Les Allues, France
Chalet 6 chambres
Les Allues, France
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
The chalet, located in the hamlet of Méribel Village, is a luxury chalet with swimming pool …
$2,819
par nuit
Laisser une demande
Chalet 4 chambres dans Les Allues, France
Chalet 4 chambres
Les Allues, France
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
The Chalet , in the privileged Mussillon area, is a family chalet in Méribel. This charming …
$2,331
par nuit
Laisser une demande
Chalet 7 chambres dans Courchevel, France
Chalet 7 chambres
Courchevel, France
Chambres 7
Nombre de salles de bains 6
This emblematic luxury chalet in Courchevel 1850 is located in the highly sought-after Cospi…
$13,206
par nuit
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Courchevel, France
Maison 5 chambres
Courchevel, France
Nombre de pièces 12
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 1 500 m²
Located in one of the most traditional and exclusive areas of Courchevel 1850,ChaletLa
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Chalet 6 chambres dans Les Allues, France
Chalet 6 chambres
Les Allues, France
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
In the heart of the Méribel valley, the hamlet of Raffort stands out for its charm and authe…
$2,819
par nuit
Laisser une demande
Chalet 6 chambres dans Courchevel, France
Chalet 6 chambres
Courchevel, France
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Come discover the Chalet Coquelicot located in the quiet area of Nogentil. Close to the Cosp…
$17,787
par nuit
Laisser une demande
Chalet 5 chambres dans Les Allues, France
Chalet 5 chambres
Les Allues, France
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
It is a prestigious chalet with hammam in the exclusive area of the rond-point des Pistes in…
$2,201
par nuit
Laisser une demande
Chalet 4 chambres dans Courchevel, France
Chalet 4 chambres
Courchevel, France
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Located in Courchevel 1850, in the Chenus district, Chalet is a family chalet in a peaceful …
$2,385
par nuit
Laisser une demande
Chalet 8 chambres dans Courchevel, France
Chalet 8 chambres
Courchevel, France
Chambres 8
Nombre de salles de bains 8
Recently renovated in a style that combines elegance and mountain codes, Chalet  is a jewel …
$4,130
par nuit
Laisser une demande
Chalet 6 chambres dans Courchevel, France
Chalet 6 chambres
Courchevel, France
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Set in the heart of Les Chenus district of Courchevel 1850,  is one of the three properties …
$15,481
par nuit
Laisser une demande
Chalet 5 chambres dans Courchevel, France
Chalet 5 chambres
Courchevel, France
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
The ultimate luxury chalet  is located near the centre of Courchevel 1850. It is a chic chal…
$5,446
par nuit
Laisser une demande
Chalet 6 chambres dans Courchevel, France
Chalet 6 chambres
Courchevel, France
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
The family chalet located in the sought after neigbourhood of Chenus in Courchevel 1850, set…
$3,913
par nuit
Laisser une demande
Chalet 5 chambres dans Courchevel, France
Chalet 5 chambres
Courchevel, France
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Enter in an exceptional chalet nestled in Courchevel Moriond: the Chalet  is located in a qu…
$2,060
par nuit
Laisser une demande
