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Villas Piscine à vendre en Occitanie, France

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Villa 3 chambres dans 2, France
UP UP
Villa 3 chambres
2, France
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 155 m²
Magnifique villa de 156?m² avec sous-sol de 180?m², sur une parcelle de 1161?m² avec piscine…
$485,000
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Caractéristiques des propriétés en Occitanie, France

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