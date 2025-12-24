Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Condos à vendre en Alpes-Maritimes, France

2 propriétés total trouvé
Condo 1 chambre dans Nice, France
Condo 1 chambre
Nice, France
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Nombre d'étages 8
An elegant neighborhood, located in the heart of the city. in the Morskogo port area, home t…
$541,417
Laisser une demande
Condo 4 chambres dans Beausoleil, France
Condo 4 chambres
Beausoleil, France
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 154 m²
Sol 4/6
Découvrez une nouvelle adresse de prestige à Beausoleil, ville très recherchée de la Côte d'…
$2,05M
Laisser une demande
Caractéristiques des propriétés en Alpes-Maritimes, France

