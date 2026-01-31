Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. France
  3. Loire-Authion
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Loire-Authion, France

1 propriété total trouvé
Château 7 chambres dans Route du Mans, France
Château 7 chambres
Route du Mans, France
Chambres 7
Nombre de salles de bains 7
Surface 1 000 m²
Un château unique près du MansHistoire, élégance et harmonie avec la natureA seulement 15 mi…
$4,48M
Laisser une demande
Caractéristiques des propriétés en Loire-Authion, France

