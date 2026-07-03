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Propriétées résidentielles à vendre en Lissac-et-Mouret, France

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1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans 130, France
UP UP
Maison 4 chambres
130, France
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 2
Maison traditionnelle quercinoise de 1819 entièrement rénovée. Cette grande maison de cha…
$427,855
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Caractéristiques des propriétés en Lissac-et-Mouret, France

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